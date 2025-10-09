Théâtre À la ligne par Caliband Théâtre Centre Culturel Le family Landerneau

Centre Culturel Le family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Caliband Théâtre adapte l’unique roman de Joseph Ponthus, succès d’édition paru en 2019, deux ans avant la mort de son auteur.

À la ligne, c’est le récit puissant et humaniste d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons.

Un comédien et un musicien électro portent sur scène l’épopée de Joseph Ponthus, puissant et digne témoignage de cet Apollinaire des temps modernes.

Dans un corps à corps lumineux avec sa prose, Caliband Théâtre dessine le ballet ubuesque et quotidien de ces travailleurs de l’absurde.

Avec poésie, humour, émotion et simplicité, ils font résonner cette ode aux soldats de la première ligne de notre système productiviste.

Durée 1h10.

Tout public, dès 12ans. .

Centre Culturel Le family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 61 50

