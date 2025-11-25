Théâtre À la limite de la crédibilité Guérande

Théâtre À la limite de la crédibilité Guérande mardi 25 novembre 2025.

Théâtre À la limite de la crédibilité

2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25 21:20:00

Date(s) :

2025-11-25

Pourquoi ment-on? Quelle vérité se cache derrière nos mensonges? Ecrite à partir d’une série de témoignages, cette pièce de théâtre est un récit kaléidoscopique, disséquant, fouillant en détails nos bobards. Des plus innofensifs aux plus manipulateurs, nos mensonges flirtent et naviguent entre ludique, perversion, jubilation et honte. Les trois comédiennes s’emparent de nos histoires dans une réjouissante cérémonie du dévoilement de soi. Qui sait, peut-être vous y reconnaîtrez vous… .

2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre À la limite de la crédibilité Guérande a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44