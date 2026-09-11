THÉÂTRE À LA MAISON YSALGUIER – 31190 AUTERIVE Maison Ysalguier Auterive

Informations pratiques

Auterive

THÉÂTRE À LA MAISON YSALGUIER – 31190 AUTERIVE

Maison Ysalguier 6 Rue Saint-Michel Auterive Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 21:30:00

Date(s) :

2026-10-03

« Du moment qu’on n’est pas sourd » Spectacle imaginé par la compagnie toulousaine le Théâtre du Soupe Tard à partir des « Dialogues et autres inventions à deux voix » de Roland DUBILLARD.

Du moment qu’on n’est pas sourd est un spectacle imaginé par la compagnie toulousaine le Théâtre du Soupe Tard à partir des Diablogues et autres inventions à deux voix de Roland DUBILLARD.

Nous avions monté ce spectacle en 2013 et avions eu l’occasion de le jouer une trentaine de fois. Les retours du public et des programmateurs ainsi que le plaisir que nous avons pris à le jouer nous ont incités à le reprendre…

Un « diablogue », ça démarre à deux et généralement bien… voire courtoisement… pour mieux émietter le réel et basculer au hasard d’une réplique et avec une logique implacable vers la folie et le non-sens.

Roland Dubillard c’est Samuel Beckett mais avec plus d’humour, c’est Raymond Devos mais avec encore plus d’absurde. Il nous amuse, bien sûr, mais nous suggère aussi que nos colères et incompréhensions peuvent avoir une solution, faite d’humour et de douce et discrète intelligence.

L’auteur … Roland Dubillard, (1923 -2011) est un écrivain, dramaturge et comédien français.

Son œuvre littéraire comporte des pièces de théâtre ainsi que des nouvelles, des recueils de poésies, quelques essais et un journal intime. Il y flirte souvent avec un absurde très subtilement distillé, ce qui, pour certains, fait de lui un frère spirituel de Ionesco et de Beckett.

En 1953, Dubillard joue quotidiennement dans des sketches radiophoniques qu’il écrit à la demande de Jean Tardieu : Grégoire et Amédée. Par la suite, il adapte pour la scène ces dialogues absurdes sous le titre Les Diablogues en 1975. Devant le succès de ces petites pièces à l’humour déroutant et loufoque, il écrit en 1987 Les nouveaux diablogues.

Joués régulièrement, notamment par François Morel et Jacques Gamblin, ce spectacle valut à Roland Dubillard un Molière de l’auteur en 2008. Ils furent repris en 2010 pour la première fois par deux comédiennes, Muriel Robin et Annie Grégorio. .

Maison Ysalguier 6 Rue Saint-Michel Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie maison.ysalguier@gmail.com

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English :

« As Long as We’re Not Deaf » A show conceived by the Toulouse-based theater company Le Théâtre du Soupe Tard, based on Roland Dubillard’s %AB%A0Dialogues and Other Two-Voice Inventions%A0%BB.

L’événement THÉÂTRE À LA MAISON YSALGUIER – 31190 AUTERIVE Auterive a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE