THÉÂTRE À LA MAISON YSALGUIER – 6 RUE SAINT MICHEL 31190 AUTERIVE Maison Ysalguier Auterive
samedi 19 septembre 2026 · Maison Ysalguier · Auterive
Informations pratiques
Auterive
THÉÂTRE À LA MAISON YSALGUIER – 6 RUE SAINT MICHEL 31190 AUTERIVE
Maison Ysalguier 6 Rue Saint-Michel Auterive Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
« Feu la mère de Madame » Dans cette pièce, G.Feydeau condense une crise domestique où chaque tentative de calme accélère le désordre. Les mots se heurtent, les gestes se répètent,les corps s’agitent…
Feu la mère de Madame de Georges Feydeau par la Troupe Les Extracteur
Une nuit. Uncouple. Une situation qui dérape.Dans cette pièce, Georges Feydeau condense une crise domestique en un acte, où chaque tentative de calme accélère le désordre. Les mots se heurtent, les gestes se répètent,les corps s’agitent…Tout va trop vite pour réfléchir, trop loin pour revenir en arrière.
Derrière la mécanique comique, Feydeau esquisse le portrait d’êtres pris au piège deleurs habitudes, de leurs contradictions et deleur peur de perdre la face. .
Maison Ysalguier 6 Rue Saint-Michel Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie maison.ysalguier@gmail.com
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English :
« The Late Mother of Madame » In this play, G. Feydeau condenses a domestic crisis in which every attempt to restore calm only accelerates the chaos. Words clash, gestures are repeated, bodies fidget…
L’événement THÉÂTRE À LA MAISON YSALGUIER – 6 RUE SAINT MICHEL 31190 AUTERIVE Auterive a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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