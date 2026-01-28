Théâtre à La Meyze Square de Pittem La Meyze

Théâtre à La Meyze

Square de Pittem Salle des fêtes de La Meyze La Meyze Haute-Vienne

Comme l’année dernière, le Comité des Fêtes de La Meyze est heureux de vous proposer une soirée théâtre, placée sous le signe de la bonne humeur, du rire et du partage.

Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir la troupe Le Grenier à Sel , qui viendra jouer une pièce pleine d’énergie et de convivialité.

Venez passer un bon moment en famille ou entre amis et profiter d’une belle soirée culturelle à La Meyze. .

Square de Pittem Salle des fêtes de La Meyze La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 26 63 61 lmcomitefetes@outlook.fr

