Théâtre A la rencontre du Talchum de Corée Amiens

Théâtre A la rencontre du Talchum de Corée

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Le Talchum, art traditionnel coréen, même théâtre, danse, musique et acrobatie.

En compagnie de ON:R , collectif de jeunes diplômés de l’Université des Arts de Corée venus de Séoul, les étudiants de CPES art dramatique ont la chance de découvrir cette pratique durant une semaine.

La finalité du projet est une forme de micro-co-création dans un temps défini à partir d’extraits d’une tragédie grecque fondatrice dans l’histoire du théâtre occidental Les Bacchantes d’Euripide.

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

Talchum, a traditional Korean art form, combines theater, dance, music and acrobatics.

In the company of ON:R , a collective of young Korean Arts University graduates from Seoul, CPES drama students have the chance to discover this practice over the course of a week.

The aim of the project is a form of micro-co-creation within a defined timeframe, based on excerpts from a Greek tragedy that has played a key role in the history of Western theater: Euripides’ Les Bacchantes.

German :

Talchum, eine traditionelle koreanische Kunst, selbst Theater, Tanz, Musik und Akrobatik.

Zusammen mit ON:R , einem Kollektiv junger Absolventen der Koreanischen Kunstuniversität aus Seoul, haben die Schüler der CPES Schauspielkunst die Chance, diese Praxis eine Woche lang zu entdecken.

Das Ziel des Projekts ist eine Form der Mikro-Co-Kreation innerhalb einer bestimmten Zeit anhand von Auszügen aus einer griechischen Tragödie, die in der Geschichte des westlichen Theaters eine grundlegende Rolle spielt: Die Bakchen von Euripides.

Italiano :

Il Talchum, una forma d’arte tradizionale coreana, combina teatro, danza, musica e acrobazie.

In compagnia di ON:R , un gruppo di giovani laureati della Korean Arts University di Seoul, gli studenti di teatro del CPES hanno la possibilità di scoprire questa forma d’arte per una settimana.

L’obiettivo del progetto è creare una forma di micro-creazione in un arco di tempo prestabilito, basandosi su estratti di una tragedia greca che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del teatro occidentale: le Baccanti di Euripide.

Espanol :

El Talchum, arte tradicional coreano, combina teatro, danza, música y acrobacias.

En compañía de ON:R , un grupo de jóvenes graduados de la Universidad de Arte Coreano de Seúl, los estudiantes de arte dramático del CPES tienen la oportunidad de descubrir esta forma de arte durante una semana.

El objetivo del proyecto es crear una forma de microco-creación en un plazo determinado, a partir de extractos de una tragedia griega que ha desempeñado un papel clave en la historia del teatro occidental: las Bacantes de Eurípides.

