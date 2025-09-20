THÉÂTRE A LA TOMBÉE DU JOUR, LE CARTEL DE GUILLOT Casa Xanxo Perpignan

THÉÂTRE A LA TOMBÉE DU JOUR, LE CARTEL DE GUILLOT Casa Xanxo Perpignan samedi 20 septembre 2025.

THÉÂTRE A LA TOMBÉE DU JOUR, LE CARTEL DE GUILLOT

Casa Xanxo 8 rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Théâtre A la tombée du Jour, Le Cartel de Guillot

SOIREE THEATRALE EXCEPTIONNELLE !

Soirée du samedi 20 septembre 2025 à 18h30

.

Casa Xanxo 8 rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Theater A la tombée du Jour, Guillot’s Cartel

EXCEPTIONAL THEATRICAL EVENING!

Saturday evening, September 20, 2025 at 6:30pm

German :

Theater Bei Anbruch des Tages, Das Kartell von Guillot

AUSSERGEWÖHNLICHER THEATERABEND!

Samstagabend, 20. September 2025, 18.30 Uhr

Italiano :

Teatro A la tombée du Jour, Le Cartel de Guillot

SERATA TEATRALE ECCEZIONALE!

Sabato 20 settembre 2025 alle 18.30

Espanol :

Teatro A la tombée du Jour, Le Cartel de Guillot

VELADA TEATRAL EXCEPCIONAL

Sábado 20 de septiembre de 2025 a las 18.30 h

L’événement THÉÂTRE A LA TOMBÉE DU JOUR, LE CARTEL DE GUILLOT Perpignan a été mis à jour le 2025-09-01 par PERPIGNAN TOURISME