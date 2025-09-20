THÉÂTRE A LA TOMBÉE DU JOUR, LE CARTEL DE GUILLOT Casa Xanxo Perpignan
THÉÂTRE A LA TOMBÉE DU JOUR, LE CARTEL DE GUILLOT
Casa Xanxo 8 rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-20 18:30:00
Théâtre A la tombée du Jour, Le Cartel de Guillot
SOIREE THEATRALE EXCEPTIONNELLE !
Soirée du samedi 20 septembre 2025 à 18h30
Casa Xanxo 8 rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Theater A la tombée du Jour, Guillot’s Cartel
EXCEPTIONAL THEATRICAL EVENING!
Saturday evening, September 20, 2025 at 6:30pm
German :
Theater Bei Anbruch des Tages, Das Kartell von Guillot
AUSSERGEWÖHNLICHER THEATERABEND!
Samstagabend, 20. September 2025, 18.30 Uhr
Italiano :
Teatro A la tombée du Jour, Le Cartel de Guillot
SERATA TEATRALE ECCEZIONALE!
Sabato 20 settembre 2025 alle 18.30
Espanol :
Teatro A la tombée du Jour, Le Cartel de Guillot
VELADA TEATRAL EXCEPCIONAL
Sábado 20 de septiembre de 2025 a las 18.30 h
