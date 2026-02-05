Théâtre à l’ancien cinéma Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde

Théâtre à l’ancien cinéma

Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde

Début : 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

L’ association SBT17120 accueille le Dimanche 22 Mars 2026 à 14h30 , la troupe théâtrale Les Saltimbanques d’Ozillac.

+33 6 79 07 18 92 sbt17120@orange.fr

English :

SBT17120 welcomes Les Saltimbanques d?Ozillac on Sunday March 22, 2026 at 2:30pm.

