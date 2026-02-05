Théâtre à l’ancien cinéma Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde
Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-03-22 14:30:00
fin : 2026-03-22
2026-03-22
L’ association SBT17120 accueille le Dimanche 22 Mars 2026 à 14h30 , la troupe théâtrale Les Saltimbanques d’Ozillac.
Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 07 18 92 sbt17120@orange.fr
English :
SBT17120 welcomes Les Saltimbanques d?Ozillac on Sunday March 22, 2026 at 2:30pm.
