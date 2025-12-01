Théâtre à Laon Inconnu à cette adresse

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 21:45:00

Date(s) :

2025-12-12

Un texte bouleversant interprété par Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon…

Dix-neuf lettres entre deux amis, un Allemand et un Juif américain, à l’heure de la montée du nazisme.

Au fil de la correspondance, le ton s’assèche entre les deux amis.On assiste à l’idéologie fasciste qui s’infiltre, à l’horreur qui arrive.

Qui est le bon, qui est le méchant ? Qu’aurions nous fait à leur place ? Le courage suffit-il à contrer le courant ? Quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ?

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h10) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

A moving text performed by Jean-Pierre Darroussin and Stéphane Guillon…

German :

Ein erschütternder Text, der von Jean-Pierre Darroussin und Stéphane Guillon interpretiert wird…

Italiano :

Un testo commovente interpretato da Jean-Pierre Darroussin e Stéphane Guillon…

Espanol :

Un texto conmovedor interpretado por Jean-Pierre Darroussin y Stéphane Guillon…

L’événement Théâtre à Laon Inconnu à cette adresse Laon a été mis à jour le 2025-10-23 par OT du Pays de Laon