Théâtre à Laon Isolées Laon

Théâtre à Laon Isolées

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 15:00:00

fin : 2026-01-27 15:45:00

Date(s) :

2026-01-27

Trois femmes de trois générations différentes pour porter les voix de mères seules et de leur(s) enfant(s) c’est le point de départ de ce spectacle, écrit par MarDi [Marie Dilasser] et mis en scène par Hervé Rey…

RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30)

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

Three women from three different generations to carry the voices of single mothers and their child(ren): this is the starting point for this show, written by MarDi [Marie Dilasser] and directed by Hervé Rey?

See you at MAL’s Théâtre Guy-Sabatier at 8:30pm! (duration: 1h30)

German :

Drei Frauen aus drei verschiedenen Generationen, die die Stimmen von alleinerziehenden Müttern und ihren Kindern tragen: Das ist der Ausgangspunkt dieses Stücks, das von MarDi [Marie Dilasser] geschrieben und von Hervé Rey inszeniert wurde?

Wir sehen uns im Guy-Sabatier-Theater der MAL um 20:30 Uhr! (Dauer: 1,5 Stunden)

Italiano :

Tre donne di tre generazioni diverse, che parlano come madri single ai loro figli: questo è il punto di partenza dello spettacolo, scritto da MarDi [Marie Dilasser] e diretto da Hervé Rey?

Ci vediamo al Théâtre Guy-Sabatier al MAL alle 20.30! (durata: 1h30)

Espanol :

Tres mujeres de tres generaciones diferentes, que hablan como madres solteras a sus hijos: éste es el punto de partida del espectáculo, escrito por MarDi [Marie Dilasser] y dirigido por Hervé Rey?

Nos vemos en el Teatro Guy-Sabatier del MAL a las 20:30 h (duración: 1h30)

