Théâtre à Laon La clairière Laon

Théâtre à Laon La clairière

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 15:00:00

fin : 2026-02-03 15:45:00

Date(s) :

2026-02-03

Luce et Pierre, couple de jeunes retraités profitent dans leur jardin comme tous les soirs

du coucher du soleil qu’ils voient disparaître derrière le très haut mur de leur résidence privée.

Ils vivent depuis toujours à l’abri de cette enceinte protectrice d’une dangereuse forêt qui encercle le domaine. Mais au matin le mur a disparu, offrant les résidents à la merci de la vie sauvage… et des gens de la forêt.

Abandonnés de tous, ce sont alors leurs propres murs intérieurs que les huit personnages de la pièce vont devoir abattre…

RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30 à partir de 13 ans)

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

Luce and Pierre, a young retired couple, enjoy the sunset in their garden

as they watch the sun set behind the high wall of their private residence.

They have always lived in the shelter of this protective enclosure of a dangerous forest that encircles the estate. But by morning, the wall has disappeared, leaving the residents at the mercy of the wild? and the people of the forest.

Abandoned by all, the eight characters in the play are forced to tear down their own inner walls…

See you at MAL’s Théâtre Guy-Sabatier at 8:30pm! (duration: 1h30 from 13 years)

German :

Luce und Pierre, ein junges Rentnerpaar, genießen in ihrem Garten wie jeden Abend den Sonnenuntergang

den Sonnenuntergang, den sie hinter der hohen Mauer ihres Privathauses verschwinden sehen.

Sie leben seit jeher im Schutz dieser Mauer vor einem gefährlichen Wald, der das Anwesen umgibt. Doch am Morgen ist die Mauer verschwunden und die Bewohner sind der Wildnis und den Waldbewohnern ausgeliefert.

Von allen verlassen, müssen die acht Charaktere des Stücks ihre eigenen inneren Mauern niederreißen…

Wir treffen uns um 20:30 Uhr im Guy-Sabatier-Theater der MAL! (Dauer: 1,5 Stunden ab 13 Jahren)

Italiano :

Luce e Pierre, una giovane coppia di pensionati, si godono il tramonto nel loro giardino come ogni sera

mentre il sole tramonta dietro l’alto muro della loro residenza privata.

Hanno sempre vissuto al riparo di questo muro, che li protegge dalla pericolosa foresta che circonda la tenuta. Ma al mattino il muro è scomparso, lasciando gli abitanti in balia della natura selvaggia e degli abitanti della foresta.

Abbandonati da tutti, gli otto personaggi della commedia dovranno abbattere i propri muri interni…

Ci vediamo al Théâtre Guy-Sabatier al MAL alle 20.30! (durata: 1 ora e 30 minuti dai 13 anni in su)

Espanol :

Luce y Pierre, una joven pareja de jubilados, disfrutan como cada tarde de la puesta de sol en su jardín

mientras el sol se pone tras el alto muro de su residencia privada.

Siempre han vivido al abrigo de este muro, que les protege del peligroso bosque que rodea la finca. Pero por la mañana el muro ha desaparecido, dejando a los residentes a merced de los salvajes… y de la gente del bosque.

Abandonados por todos, los ocho personajes de la obra tendrán que derribar sus propios muros interiores…

Nos vemos en el Teatro Guy-Sabatier del MAL a las 20:30 h (duración: 1 h 30 min a partir de 13 años)

