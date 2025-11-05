Théâtre à Laon Le cercle des poètes disparus Laon
Théâtre à Laon Le cercle des poètes disparus Laon samedi 14 février 2026.
Théâtre à Laon Le cercle des poètes disparus
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14 22:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Pour la première fois en France, le Théâtre Antoine adapte le film, avec dans le rôle du magnétique John Keating, Stéphane Freiss.
Ce professeur charismatique et iconoclaste inspire ses jeunes élèves s’ouvrant à la vie, loin du carcan des conventions qu’incarne leur établissement. Histoire émouvante et contemporaine, la pièce célèbre l’amitié, l’émancipation, la transmission au moment où se dessinent personnalités et destins.
Un cri à la vie ! Un cri à la Liberté ! Carpe Diem ! Carpe Diem !
RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 2h)
Pour la première fois en France, le Théâtre Antoine adapte le film, avec dans le rôle du magnétique John Keating, Stéphane Freiss.
Ce professeur charismatique et iconoclaste inspire ses jeunes élèves s’ouvrant à la vie, loin du carcan des conventions qu’incarne leur établissement. Histoire émouvante et contemporaine, la pièce célèbre l’amitié, l’émancipation, la transmission au moment où se dessinent personnalités et destins.
Un cri à la vie ! Un cri à la Liberté ! Carpe Diem ! Carpe Diem !
RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 2h) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
English :
For the first time in France, Théâtre Antoine adapts the film, starring Stéphane Freiss as the magnetic John Keating.
This charismatic, iconoclastic teacher inspires his young pupils to open up to life, far from the straitjacket of convention embodied by their school. A moving, contemporary story, the play celebrates friendship, emancipation and transmission as personalities and destinies take shape.
A cry for life! A cry for freedom! Carpe Diem! Carpe Diem!
See you at MAL’s Théâtre Guy-Sabatier at 8:30pm! (duration: 2 hours)
German :
Das Théâtre Antoine adaptiert den Film zum ersten Mal in Frankreich, mit Stéphane Freiss in der Rolle des magnetischen John Keating.
Dieser charismatische und ikonoklastische Lehrer inspiriert seine jungen Schüler, sich dem Leben zu öffnen, weit weg von den Konventionen, die ihre Schule verkörpert. Das Stück ist eine bewegende und zeitgenössische Geschichte, die Freundschaft, Emanzipation und Weitergabe feiert, während sich Persönlichkeiten und Schicksale herausbilden.
Ein Schrei nach Leben! Ein Schrei nach Freiheit! Carpe Diem! Carpe Diem!
Wir treffen uns im Guy-Sabatier-Theater der MAL um 20:30 Uhr! (Dauer: 2 Stunden)
Italiano :
Per la prima volta in Francia, il Théâtre Antoine adatta il film, interpretato da Stéphane Freiss nel ruolo del magnetico John Keating.
Questo insegnante carismatico e iconoclasta ispira i suoi giovani alunni ad aprirsi alla vita, lontano dalla camicia di forza delle convenzioni della loro scuola. Una storia commovente e contemporanea, che celebra l’amicizia, l’emancipazione e la trasmissione, mentre personalità e destini prendono forma.
Un grido di vita! Un grido di libertà! Carpe Diem! Carpe Diem!
Ci vediamo al Théâtre Guy-Sabatier di MAL alle 20.30! (durata: 2 ore)
Espanol :
Por primera vez en Francia, el Théâtre Antoine adapta la película, protagonizada por Stéphane Freiss en el papel del magnético John Keating.
Este profesor carismático e iconoclasta inspira a sus jóvenes alumnos a abrirse a la vida, lejos de la camisa de fuerza de las convenciones que es su escuela. La obra, una conmovedora historia contemporánea, celebra la amistad, la emancipación y la transmisión a medida que las personalidades y los destinos van tomando forma.
¡Un grito a la vida! ¡Un grito de libertad! ¡Carpe Diem! ¡Carpe Diem!
Nos vemos en el Teatro Guy-Sabatier del MAL a las 20.30 horas (duración: 2 horas)
L’événement Théâtre à Laon Le cercle des poètes disparus Laon a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays de Laon