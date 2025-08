Théâtre à Laon « Le Père Noël est une ordure » Laon

Théâtre à Laon « Le Père Noël est une ordure »

17 Rue du Bourg Laon Aisne

Tarif : 15 – 15 – 38

Tarif adulte

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-26 2025-09-27

L’une des comédies les plus connues du répertoire français, écrite par l’Équipe du Splendid et mise en scène par la Compagnie Acaly et sa bande de joyeux drilles !

Le soir de Noël, dans un petit appartement qui leur sert de local, Pierre et Thérèse s’apprêtent à assurer la permanence de SOS-détresse-amitié. Ils reçoivent la visite de Josette, une jeune clocharde qui vient de quitter son ami Félix. Ce dernier, déguisé en père Noël, surgit dans l’appartement et cherche à étrangler Josette. La soirée s’annonce agitée…

RV au Café-théâtre de la Gargouille à Laon les vendredis et samedis à 19h pour le dîner (spectacle à 20h30) ! 15 .

17 Rue du Bourg Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 66 87 04 60 cafetheatredelagargouille@gmail.com

