Théâtre à Laon « Mon Orient Express » Laon
Théâtre à Laon « Mon Orient Express » Laon mardi 18 novembre 2025.
Théâtre à Laon Mon Orient Express
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 20:30:00
fin : 2025-11-18 21:45:00
Date(s) :
2025-11-18
A Calais, deux adolescents se rencontrent à la gare, devant l’Orient-Express, et c’est le coup de foudre ! Alix est bénévole dans une association d’aide aux migrants ; Agir vient de loin, pour rejoindre son oncle à Londres.
Cherchant à échapper à la police, ils montent à bord du train. Et les voilà partis pour Paris, Munich, Vienne… Istanbul, accompagnés d’un curieux personnage, Lukasz, barman de l’Orient-Express…
RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h15)
A Calais, deux adolescents se rencontrent à la gare, devant l’Orient-Express, et c’est le coup de foudre ! Alix est bénévole dans une association d’aide aux migrants ; Agir vient de loin, pour rejoindre son oncle à Londres.
Cherchant à échapper à la police, ils montent à bord du train. Et les voilà partis pour Paris, Munich, Vienne… Istanbul, accompagnés d’un curieux personnage, Lukasz, barman de l’Orient-Express…
RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h15) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
English :
In Calais, two teenagers meet at the station, in front of the Orient-Express, and it’s love at first sight! Alix is a volunteer with a migrant aid association; Agir has come from far away to join his uncle in London.
Seeking to escape the police, they board the train. And off they go to Paris, Munich, Vienna… Istanbul, accompanied by a curious character, Lukasz, a bartender on the Orient-Express…
See you in the Guy-Sabatier theater at the MAL at 8:30pm! (duration: 1h15)
German :
In Calais treffen sich zwei Jugendliche am Bahnhof vor dem Orient-Express und es ist Liebe auf den ersten Blick! Alix arbeitet als Freiwillige in einer Hilfsorganisation für Migranten; Agir kommt von weit her, um seinen Onkel in London zu treffen.
Auf der Flucht vor der Polizei steigen sie in den Zug ein. Und schon sind sie unterwegs nach Paris, München, Wien… Istanbul, begleitet von einer seltsamen Person, Lukasz, dem Barkeeper des Orient-Express…
Wir treffen uns im Guy-Sabatier-Theater der MAL um 20:30 Uhr! (Dauer: 1 Stunde 15 Minuten)
Italiano :
A Calais, due adolescenti si incontrano alla stazione, davanti all’Orient-Express, ed è amore a prima vista! Alix lavora come volontaria per un’associazione che aiuta i migranti, mentre Agir ha fatto un lungo viaggio per raggiungere lo zio a Londra.
Per sfuggire alla polizia, i due salgono sul treno. E partono per Parigi, Monaco, Vienna… Istanbul, accompagnati da uno strano personaggio, Lukasz, un barista dell’Orient Express…
Ci vediamo al teatro Guy-Sabatier del MAL alle 20.30! (durata: 1 ora e 15 minuti)
Espanol :
En Calais, dos adolescentes se conocen en la estación, delante del Orient-Express, ¡y es amor a primera vista! Alix trabaja como voluntaria en una asociación de ayuda a los inmigrantes, mientras que Agir ha hecho un largo viaje para reunirse con su tío en Londres.
Para escapar de la policía, suben al tren. Y parten hacia París, Múnich, Viena… Estambul, acompañados por un extraño personaje, Lukasz, camarero del Orient Express…
Nos vemos en el teatro Guy-Sabatier del MAL a las 20:30 h (duración: 1 hora y 15 minutos)
L’événement Théâtre à Laon Mon Orient Express Laon a été mis à jour le 2025-08-28 par OT du Pays de Laon