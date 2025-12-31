Théâtre à L’Astrada L’Astrada Marciac

Théâtre à L’Astrada

PORTRAIT DE RAOUL

de Philippe Minyana et Marcial Di Fonzo Bo, avec Raoul Fernandez

Sur le berceau de Raoul, les fées se sont penchées. Fée n°1 Mama Betty, sa mère, couturière aux doigts de fée, qui lui donne le goût des costumes et l’élève comme sa petite poupée. Lui en tire le goût de l’ailleurs car la couture, c’est Paris. À peine débarqué, la fée n°2 fait son apparition, sous les traits d’un autre Raoul en exil, plus connu sous le nom de Copi. De fil en aiguille, il se retrouve habilleuse à l’Opéra où il rencontre la fée n°3 Rudolf Noureev. La fée n°4, Stanislas Nordey, le fait passer de l’ombre à la lumière, des coulisses à la scène. Raoul s’est toujours cherché et il s’est toujours trouvé. La fée n°5 le met en scène et en lumière Marcial Di Fonzo Bo a rencontré Raoul il y a des années. Depuis, ils se sont donnés régulièrement rendez-vous sur scène.

Philippe Minyana rencontre Raoul Fernandez au Théâtre Gérard Philipe. Immédiatement, l’acteur et costumier émeut le dramaturge. Ils finissent par se croiser, encore et encore, jusqu’à collaborer sur la pièce Une femme au Théâtre, montée par Marcial Di Fonzo Bo, que Philippe Minyana a écrite en donnant vie à des personnages directement inspirés de Raoul. Sa vie est un roman. Il a de la chance. Le hasard lui a fait rencontrer des artistes importants. La couture l’amènera sur les scènes. Raoul est une Figure. dit l’écrivain. Aujourd’hui, c’est tout un portrait qui est dédié au flamboyant comédien, rassemblant sur scène ces trois compagnons.

Qu’est-ce qu’on entend derrière une porte entrouverte ?

SPECTACLE

Texte de Philippe Minyana

Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo

Avec Raoul Fernandez

Production Le Quai CDN Angers Pays de la Loire

Création octobre 2018 à la Comédie de Caen-CDN de Normandie

dans le cadre des Portraits de vie de la Comédie

est le premier volet d’un diptyque, le deuxième étant Il s’en va Portrait de Raoul (suite) créé en avril 2025 au Quai Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire .

L’Astrada 53 chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29 info@lastrada-marciac.fr

English :

by Philippe Minyana and Marcial Di Fonzo Bo, with Raoul Fernandez

Fairies bent over Raoul’s cradle. Fairy n°1: Mama Betty, his mother, a seamstress with the fingers of a fairy, who gave him a taste for costumes and raised him as her own little doll. She gave him a taste for elsewhere, because couture is Paris. As soon as he arrived, fairy n°2 appeared, in the guise of another Raoul in exile, better known as Copi. One thing led to another, and he found himself a dresser at the Opéra, where he met fairy n°3: Rudolf Nureyev. Fairy n°4, Stanislas Nordey, takes him from the shadows to the light, from backstage to the stage. Raoul has always searched for himself, and always found himself. La fée n°5 puts him on stage and in the spotlight: Marcial Di Fonzo Bo met Raoul years ago. Since then, they have met regularly on stage.

Philippe Minyana meets Raoul Fernandez at the Théâtre Gérard Philipe. The actor and costume designer immediately moved the playwright. Eventually, they crossed paths again and again, eventually collaborating on the play Une femme au Théâtre, directed by Marcial Di Fonzo Bo, which Philippe Minyana wrote, bringing to life characters directly inspired by Raoul. His life is a novel. He’s a lucky man. Chance brought him into contact with important artists. Couture will take him to the stage. Raoul is a figure, says the writer. Today, an entire portrait is dedicated to the flamboyant actor, bringing these three companions together on stage.

