Théâtre à L’Astrada MARCIAC Marciac

Volatile ombré,

La Rotule

Théâtre d’ombre.

À partir de 3 mois , durée 30 mn.

L’Astrada embarque les tout-petits pour un voyage de sons, de vibrations et d’ombres projetées avec le spectacle Volatile Ombré de la Cie La Rotule. Ce spectacle tout public de 30 minutes a été conçu pour les tous petits à partir de 3 mois. La représentation est également augmentée de dispositifs d’éveil installé dans le hall d’accueil de L’Astrada où enfants, parents et accompagnateurs·rices pourront partager un moment ludique et éducatif, original, sensible et sensoriel.

Paysages graphiques baignés de lumière, réactions chimiques et chimériques, Volatile Ombré raconte des histoires sous forme de tableaux projetés. Les mots mis en chanson viennent compléter l’image faite d’ombres stimulant l’imaginaire des très jeune spectateurs. Volatile Ombré est une écriture non narrative, sous forme de tableaux, qui permet d’orienter les images créées et la musique composée, pour donner à voir et à entendre des scènes singulières les nids de différentes formes et matières, une huppe qui joue du violoncelle, la migration de masse… Ainsi, même si chaque tableau “raconte” une histoire, le spectateur va faire appel à son imaginaire. Pour aider le tout petit à se concentrer et à profiter pleinement du spectacle, la compagnie La Rotule a imaginé pour Volatile Ombré des barres sensorielles qui transmettent la vibration du son. Le tout-petit pourra donc entendre et “toucher” le son.

• LES ATELIERS •

Après le spectacle, les enfants auront l’opportunité de prolonger l’expérience de Volatile Ombré à travers un dispositif d’immersion. Grâce à ce module pensé comme un espace participatif, l’enfant accompagné peut toucher, manipuler, écouter, regarder. Trois ateliers proposeront une découverte du rétroprojecteur et de l’envers du décor, des instruments, des barres sensorielles et de la quadriphonie et l’exploration des modules d’immersion. On trouvera des coussins-nids, des œufs gros et petits, des accessoires (becs d’oiseau, gros vers, etc.) qui permettront aux enfants de devenir acteur du théâtre d’ombre. Grâce à deux écrans adaptés, ils pourront mélanger leur ombre et créer des interactions avec la scène projetée.

MARCIAC L’Astrada 53 chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29 info@lastrada-marciac.fr

English :

Volatile ombré,

La Rotule

Shadow theater.

From 3 months, duration 30 min.

L’Astrada takes toddlers on a journey of sounds, vibrations and projected shadows with the Volatile Ombré show by Cie La Rotule. This 30-minute show is designed for all ages from 3 months upwards. The show is also enhanced by early-learning devices set up in L’Astrada’s reception hall, where children, parents and carers can share a playful, educational, original, sensitive and sensory moment.

Graphic landscapes bathed in light, chemical and chimerical reactions, Volatile Ombré tells stories in the form of projected tableaux. Words set to song complement the shadowy images, stimulating the imaginations of very young spectators. Volatile Ombré is a non-narrative form of writing, in the form of tableaux, which allows the images created and the music composed to be directed, so that singular scenes can be seen and heard: nests of different shapes and materials, a hoopoe playing the cello, mass migration… So, even if each painting ?tells? a story, the spectator will call on his or her imagination. To help toddlers concentrate and take full advantage of the show, La Rotule has designed sensory bars for Volatile Ombré that transmit the vibration of sound. The toddler will be able to hear and ?touch? the sound.

? WORKSHOPS ?

After the show, children can extend their experience of Volatile Ombré through an immersion device. Thanks to this module, designed as a participatory space, accompanied children can touch, manipulate, listen and watch. Three workshops will offer an introduction to the overhead projector and the backstage area, instruments, sensory bars and quadraphony, and exploration of the immersion modules. Nesting cushions, large and small eggs and props (bird beaks, worms, etc.) will enable children to become actors in shadow theater. Thanks to two specially-adapted screens, they can mix and match their shadows and interact with the projected scene.

