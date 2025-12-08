Théâtre A l’hôtel enc’hanté par la troupe de théâtre de Noyen salle polyvalente Roëzé-sur-Sarthe
Théâtre A l’hôtel enc’hanté par la troupe de théâtre de Noyen salle polyvalente Roëzé-sur-Sarthe samedi 10 janvier 2026.
Théâtre A l’hôtel enc’hanté par la troupe de théâtre de Noyen
salle polyvalente 1 rue de la Touche Roëzé sur Sarthe Roëzé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date :
Début : 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10 23:00:00
Date(s) :
2026-01-10
Comédie délirante de Olivier Tourancheau
salle polyvalente 1 rue de la Touche Roëzé sur Sarthe Roëzé-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 26 22 mairie-roeze@wanadoo.fr
English :
Delirious comedy by Olivier Tourancheau
