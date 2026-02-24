Théâtre A l’Ombre des lumières Le Poulailler Le Havre

Théâtre A l’Ombre des lumières

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

A l’Ombre des lumières rassemble deux pièces de Yoland Simon qui évoquent justement le siècle dit des Lumières Dieu que la Philosophie serait jolie, s’il n’y avait les révolutions Inspirée par l’article Autorité politique de Diderot et SI j’osais mon petit cœur par l’article Torture de Voltaire. Cependant, l’auteur n’entend pas nous donner ici de sévères leçons mais grâce à son humour si particulier, nous faire retrouver le sens du rire et de l’indignation sans lesquels le théâtre, non plus, n’a plus de goût, écrit Jean-Philippe Mestre dans L’Avant-Scène.

Tout public

Réservation obligatoire .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

English : Théâtre A l’Ombre des lumières

