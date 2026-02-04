Théâtre A l’ouest rien de nouveau Limeray
Théâtre A l’ouest rien de nouveau Limeray samedi 9 mai 2026.
Théâtre A l’ouest rien de nouveau
11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 21:45:00
Date(s) :
2026-05-09
A l’ouest rien de nouveau le samedi 9 mai 2026.
L’association Lim’ Art et Bizarre Dramatics vous invite le samedi 9 mai 2026 pour la pièce de théâtre A l’ouest rien de nouveau .
Une adaptation théâtrale en un acte pour deux comédiennes, du roman A l’ouest rien de nouveau .
Musique originale de Patric Turner. 10 .
11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 10 70 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Theatre: All Quiet on the Western Front
‘All Quiet on the Western Front’ on Saturday, 9th May 2026.
L’événement Théâtre A l’ouest rien de nouveau Limeray a été mis à jour le 2026-02-04 par OFFICE AMBOISE