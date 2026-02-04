Théâtre A l’ouest rien de nouveau Limeray

Théâtre A l’ouest rien de nouveau

A l’ouest rien de nouveau le samedi 9 mai 2026.

L’association Lim’ Art et Bizarre Dramatics vous invite le samedi 9 mai 2026 pour la pièce de théâtre A l’ouest rien de nouveau .

Une adaptation théâtrale en un acte pour deux comédiennes, du roman A l’ouest rien de nouveau .

Musique originale de Patric Turner. 10 .

11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 10 70 60

English : Theatre: All Quiet on the Western Front

‘All Quiet on the Western Front’ on Saturday, 9th May 2026.

