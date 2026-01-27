Théâtre A Mann im Hüss un einer im Bett Friedolsheim

Théâtre A Mann im Hüss un einer im Bett

8 rue de la Chapelle Friedolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22

L’Association Loisirs de Friedolsheim a le plaisir de vous présenter sa nouvelle pièce de théâtre en alsacien pour la saison 2026 !

Comédie en 3 actes de Gérard Schieb

Résumé

Ignace et Lucie mènent une vie paisible… enfin, presque

Entre les hauts, les bas et les remboursements d’emprunts qui courent encore, joindre les deux bouts n’est pas toujours simple.

Tout se complique le jour où l’oncle Berti, l’oncle de Lucie (qu’elle ne connaît que par courrier), annonce sa visite surprise.

Panique à bord !

Lucie a fait croire à son oncle qu’Ignace est… directeur de banque et qu’ils vivent très confortablement. .

8 rue de la Chapelle Friedolsheim 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 98 04 68

