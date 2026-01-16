Théâtre à Marcilly-sur-Seine

Marcilly-sur-Seine Marcilly-sur-Seine Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

La troupe de théâtre Les Marcignols de l’ASC de Marcilly-sur-Seine, présente sa nouvelle pièce La Sœur du Grec le samedi 7 mars 2026 à 20h30 et le dimanche 8 mars 2026 à 15h.Tout public

La troupe de théâtre Les Marcignols, de l’ASC de Marcilly-sur-Seine, présente sa nouvelle pièce La Sœur du Grec , d’Éric Delcourt.

Rendez-vous à Marcilly-sur-Seine le samedi 7 mars 2026 à 20h30 et le dimanche 8 mars 2026 à 15h pour découvrir ce spectacle.

Entrée 10 € gratuit pour les moins de 16 ans. .

Marcilly-sur-Seine Marcilly-sur-Seine 51260 Marne Grand Est +33 6 77 88 04 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre à Marcilly-sur-Seine

The Les Marcignols theater troupe from the ASC in Marcilly-sur-Seine presents its new play La S?ur du Grec on Saturday, March 7, 2026 at 8:30 pm and Sunday, March 8, 2026 at 3 pm.

L’événement Théâtre à Marcilly-sur-Seine Marcilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme de Sézanne et sa région