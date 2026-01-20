Théâtre à Marminiac Marminiac
Théâtre à Marminiac Marminiac dimanche 22 février 2026.
Salle des fêtes Marminiac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 16:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
L'association "Le Bocal" présente la Compagnie Kelidée ! pour un spectacle burlesque intitulé "L'incroyable cadeau de Félicie".
L'association "Le Bocal" présente la Compagnie Kelidée ! pour un spectacle burlesque intitulé "L'incroyable cadeau de Félicie".
Petits et grands, vous êtes tous conviés à une représentation théâtrale loufoque ! Venez nombreux !
Salle des fêtes Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 10 75 54 33 lebocalmarminiac@gmail.com
English :
The association "Le Bocal" presents Compagnie Kelidée! for a burlesque show entitled "L'incroyable cadeau de Félicie"
