Théâtre À Mesure Handle With Care  Anglars-Juillac

Théâtre À Mesure Handle With Care

Domaine d’Anglars Anglars-Juillac Lot

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Duo féminin, ce spectacle de cirque contemporain est développé autour de deux axes

les relations humaines et la discipline de la roue Cyr, spécialité des deux artistes.

"À Mesure Handle with care" évoque les forces et les fragilités d'une relation à deux.

À travers le langage de la roue Cyr, deux femmes offrent un regard sur leur espace intime, leur quotidien, en s'armant de patience et en se jouant du temps qui passe

Duo féminin, ce spectacle de cirque contemporain est développé autour de deux axes

les relations humaines et la discipline de la roue Cyr, spécialité des deux artistes.

"À Mesure Handle with care" évoque les forces et les fragilités d'une relation à deux.

À travers le langage de la roue Cyr, deux femmes offrent un regard sur leur espace intime, leur quotidien, en s'armant de patience et en se jouant du temps qui passe. Il y a une roue, il y a une cuisine, il y a des œufs. Et il y a elles, sensibles, vraies, engagées. Au risque de l'amour, elles portent sur scène une histoire réconfortante, à la recherche d'un rythme qui les mène l'une à l'autre.

Accompany ME est une compagnie de cirque émergente formée par Monika Neverauskaite et Elena Damasio. Il s'agit d'un projet à l'influence internationale les artistes sont originaires d'Italie et de Lituanie, toutes deux éduquées et formées aux Pays-Bas. Elles vivent et travaillent à Toulouse, en France.

Accompany ME est une invitation à rejoindre le voyage de Monika et Elena. Ce nom souligne l'importance de la présence d'une personne chère à nos côtés. A travers leur travail, les deux auteures cherchent à offrir à leur public un moment de légèreté en contrepoids aux thèmes plus sérieux qu'elles abordent le tout avec tout ce que le cirque peut offrir comme langage.

Créée et jouée par deux femmes, le spectacle porte des valeurs d’égalité et de représentation des minorités de genres.

A l’issue de la représentation, un bord plateau sera organisé afin d’échanger avec les artistes sur le spectacle, les thématiques et leur métier. Ces échanges pourront se poursuivre autour d’un verre offert par La Scène d’Anglars.

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Domaine d’Anglars Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie +33 6 59 60 00 86 m.gauthier@ccvlv.fr

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English :

A female duo, this contemporary circus show is developed around two axes:

human relationships and the discipline of the Cyr wheel, a specialty of both artists.

"À Mesure Handle with care" evokes the strengths and fragilities of a relationship between two.

Through the language of the Cyr wheel, two women offer a look at their intimate space, their daily lives, arming themselves with patience and playing with the passage of time

L’événement Théâtre À Mesure Handle With Care Anglars-Juillac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot