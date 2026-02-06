Théâtre à meyrals par le Pas du fou: Sidonie

Meyrals Dordogne

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Théâtre: le Pas du Fou présente Sidonie dimanche 15 février à 15h à la salle des fêtes de Meyrals.

Renseignements et réservation au 05 53 29 35 02.

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 35 02

English :

Theater: Le Pas du Fou presents Sidonie on Sunday February 15 at 3pm at the Meyrals village hall.

Information and booking on 05 53 29 35 02.

