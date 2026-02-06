Théâtre à meyrals par le Pas du fou: Sidonie Meyrals
Théâtre: le Pas du Fou présente Sidonie dimanche 15 février à 15h à la salle des fêtes de Meyrals.
Renseignements et réservation au 05 53 29 35 02.
Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 35 02
Theater: Le Pas du Fou presents Sidonie on Sunday February 15 at 3pm at the Meyrals village hall.
Information and booking on 05 53 29 35 02.
