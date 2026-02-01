Théâtre à Montlebon Le Dîner de Condé Montlebon

Théâtre à Montlebon Le Dîner de Condé

Salle des Fêtes Montlebon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:45:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07

Les Gaspachos invitent le public au festin théâtral avec Le Dîner de Condé

La troupe théâtrale Les Gaspachos, bien connue des habitants de Montlebon pour son énergie communicative et son goût pour les comédies hautes en couleur, revient sur scène avec une nouvelle création savoureuse Le Dîner de Condé, une pièce de Sandrine Campese, Comédie contemporaine en 4 actes aux éditions de la librairie Théâtrale.

Cette comédie nous entraîne dans les coulisses d’un dîner royal qui promet d’être aussi grandiose que catastrophique. À 2 semaines de l’arrivée du roi, tout doit être prêt menus extravagants, organisation millimétrée, placement des invités… Mais entre répétitions générales absurdes, personnages qui se prennent pour des membres de la cour, et un maître de maison plus stressé que jamais, rien ne se passe comme prévu.

1ère partie La Troupe des Dans’Heures de la Mjc Morteau Centre social

Nous jouerons également cette année pour l’Association Les Z’épeluchés créée en 2024 par Thomas Joly dans le but d’animer des événements privés ou professionnels afin de récolter des fonds pour les enfants, malades ou porteurs de handicap. Elle mène des actions solidaires pour les restos du cœurs et les enfants malades du CHU Minjoz en leur rendant visite et en leur apportant des cadeaux .

Salle des Fêtes Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 78 25 14 lesgaspachos@gmail.com

