Théâtre à Naintré salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Le _**Comité des Fêtes de Naintré**_ organise un après-midi théâtre le **dimanche 18 janvier à 15 h**, à la salle des fêtes Robert Sauvion. La pièce, _**Les Caprices de Cupidon**_, sera jouée par la compagnie La Ribambelle de Colombiers.
Buvette sur place.
**Tarif 8 € sur réservation au 06 43 87 44 45.** .
