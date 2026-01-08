Théâtre à Naintré salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Théâtre à Naintré

Le _**Comité des Fêtes de Naintré**_ organise un après-midi théâtre le **dimanche 18 janvier à 15 h**, à la salle des fêtes Robert Sauvion. La pièce, _**Les Caprices de Cupidon**_, sera jouée par la compagnie La Ribambelle de Colombiers.

Buvette sur place.

**Tarif 8 € sur réservation au 06 43 87 44 45.** .

