Théâtre à Nanteuil Salle des fêtes Nanteuil
samedi 28 février 2026.
Théâtre à Nanteuil
Salle des fêtes 8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil Deux-Sèvres
Tarif : 4 EUR
Tarif réduit
Date et horaire :
Début : 2026-02-28
Fin : 2026-03-06
Date(s) :
Dates : 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07
Esdames et Messieurs… le rideau va se lever !
Rires, émotions, surprises et coups de théâtre seront au rendez-vous !
Notre troupe est heureuse (et très impatiente !) de vous retrouver lors de nos prochaines représentations théâtrales
Sur scène des personnages hauts en couleur, une énergie débordante et surtout… le plaisir immense de jouer pour vous
Que vous soyez amateurs de théâtre ou simples curieux, venez partager ce moment avec nous et laissez-vous emporter par la magie du spectacle vivant !
On vous attend nombreux pour applaudir, vibrer… et passer une excellente soirée ensemble ! .
Salle des fêtes 8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine akrodscene.79400@gmail.com
English : Théâtre à Nanteuil
