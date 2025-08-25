Théâtre « A Nos forêts »

Théâtre Expression 7 20 Rue de la Réforme Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Le théâtre Expression 7 accueille la pièce « A Nos forêts » du Collectif Champ Libre.

Pour éviter les catastrophes à venir un monde sans forêts et sans vie, Dionysos et un couple de musiciens viennent nous parler, depuis l’avenir, du monde d’avant le nôtre. Ils sont traversés, hantés par les sons d’une époque où les forêts tenaient encore debout. Pour prévenir ce qui disparaîtra peut-être bientôt, ils tentent de faire le deuil de ce qui a déjà disparu. À nos forêts est pensé comme un oratorio.

Réservations en ligne ou par téléphone (en lien). .

Théâtre Expression 7 20 Rue de la Réforme Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

English : Théâtre « A Nos forêts »

German : Théâtre « A Nos forêts »

Italiano :

Espanol : Théâtre « A Nos forêts »

L’événement Théâtre « A Nos forêts » Limoges a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Limoges Métropole