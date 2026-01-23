Théâtre à Noyant Salle Delaporte Noyant-Villages

Théâtre à Noyant

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14

La troupe théâtrale Noventus a le plaisir de vous présenter sa nouvelle pièce de théâtre “À guichets fermés”, une comédie de Vivien LHERAUX.

Résumé Quelques jours avant la grande première, un coup du sort met la troupe de théâtre hors service. Impossible de monter sur scène !

En urgence, des comédiens remplaçants sont appelés, mais avec si peu de temps pour se préparer, ils arrivent à la veille du spectacle loin d’être prêts.

Leur défi ? Jouer une pièce se déroulant à la fin du XIX? siècle, où la baronne de Bonpoil, veuve et presque ruinée, rêve de restaurer le prestige de sa famille en arrangeant le mariage de son fils Romain avec Hortense, la fille du comte de Labrosse.

Mais le véritable drame ne se joue pas dans l’intrigue, oh non…

Le jour de la première, tout part en vrille. Les imprévus débarquent en fanfare et les acteurs maladroits pataugent dans une avalanche de catastrophes.

Ce joyeux chaos donne lieu à une explosion de gags inattendus, offrant un spectacle à la fois hilarant et imprévisible.

Réservation: Chez Josette DUPUIS 19 Bis Grande Rue à Noyant ou par téléphone au 02-41-89-55-40 ou sur le site internet HelloAsso .

Salle Delaporte Noyant Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 55 40

