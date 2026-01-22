Théâtre à Parçay-les-Pins Salle des Fêtes Noyant-Villages
Théâtre à Parçay-les-Pins
Salle des Fêtes Parçay-les-Pins Noyant-Villages Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-20 2026-03-21 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-18 2026-04-19
Théâtre à Parçay les Pins
Les Coulisses de Parçay présentent une pièce d’Yvon Taburet une famille peut en cacher une autre avec une première partie présentée par les jeunes acteurs.
Réservation conseillée. .
Salle des Fêtes Parçay-les-Pins Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 51 61 80 85
Theater in Parçay les Pins
