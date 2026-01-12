Théâtre A part ça, tout va mal ! Auditorium du Centre Culturel R.M. Isle
Théâtre A part ça, tout va mal ! Auditorium du Centre Culturel R.M. Isle dimanche 18 janvier 2026.
Auditorium du Centre Culturel R.M. 2 Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-01-18
Les Bateleurs du Confluent présent la pièce de théâtre A part ça, tout va mal! de Gilbert Leriche.
Tous les bénéfices seront reversés aux œuvres sociales soutenues par le Lions Club Isle Val de l’Aurence.
Réservations par téléphone (en lien). .
