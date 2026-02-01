Théâtre À part ça, tout va mal ! Salle polyvalente Marcillat-en-Combraille
Théâtre À part ça, tout va mal ! Salle polyvalente Marcillat-en-Combraille dimanche 15 février 2026.
Théâtre À part ça, tout va mal !
Salle polyvalente 21 rue de l’économique Marcillat-en-Combraille Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:00:00
fin : 2026-02-22 17:30:00
Date(s) :
2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28
Comédie en 2 actes de Gilbert-Claude LERICHE, interprétée par la troupe des Amus’Gueules.
.
Salle polyvalente 21 rue de l’économique Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amus.gueules@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Comedy in 2 acts by Gilbert-Claude LERICHE, performed by the Amus’Gueules troupe.
L’événement Théâtre À part ça, tout va mal ! Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-02-10 par Montluçon Tourisme