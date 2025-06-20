Théâtre à Pau Marie Stuart Salle du Foirail Pau
Théâtre à Pau Marie Stuart Salle du Foirail Pau mercredi 8 avril 2026.
Théâtre à Pau Marie Stuart
Salle du Foirail Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Durée 3h30 entracte compris
Dès 15 ans
Marie Stuart, reine d’Écosse emprisonnée en Angleterre depuis dix-huit ans, est accusée de comploter contre la reine Élisabeth. Marie, catholique, représente une menace pour le règne protestant d’Élisabeth, car certains la considèrent comme l’héritière légitime du trône d’Angleterre. Elle cherche à obtenir une audience auprès d’Élisabeth pour plaider sa cause. Élisabeth, tiraillée entre son devoir de reine et ses doutes personnels, hésite à ordonner l’exécution de Marie, craignant de ternir sa propre image et d’encourager la colères des catholiques européens…
A 19h15, sous la coupole du Foirail, avant-scène par Mme Caroline Fischer.
Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous. .
Salle du Foirail Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr
