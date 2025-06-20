Théâtre à Pau Marie Stuart Salle du Foirail Pau

Théâtre à Pau Marie Stuart

Salle du Foirail Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Durée 3h30 entracte compris

Dès 15 ans

Marie Stuart, reine d’Écosse emprisonnée en Angleterre depuis dix-huit ans, est accusée de comploter contre la reine Élisabeth. Marie, catholique, représente une menace pour le règne protestant d’Élisabeth, car certains la considèrent comme l’héritière légitime du trône d’Angleterre. Elle cherche à obtenir une audience auprès d’Élisabeth pour plaider sa cause. Élisabeth, tiraillée entre son devoir de reine et ses doutes personnels, hésite à ordonner l’exécution de Marie, craignant de ternir sa propre image et d’encourager la colères des catholiques européens… .

Salle du Foirail Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

English : Théâtre à Pau Marie Stuart

German : Théâtre à Pau Marie Stuart

Italiano :

Espanol : Théâtre à Pau Marie Stuart

L’événement Théâtre à Pau Marie Stuart Pau a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Pau