Théâtre à Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye
Théâtre à Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye samedi 21 mars 2026.
Théâtre à Plancy-l’Abbaye
Salle des fêtes Plancy-l’Abbaye Aube
Tarif : – – Eur
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Samedi 21 Mars 2026 à 15h et à 20h
‘Sortie de boite’ & ‘C’est pour détendre !’
Les Sarrybiens vous présentent ‘Sortie de boîte’ et ‘C’est pour détendre’.
Vous souhaitez participer à une action caritative, vous détendre en assistant à deux pièces de théâtre de boulevard et partager un bon moment. Venez en famille, avec vos amis ou vos voisins !
Buvette, croque-monsieur et crêpes sur place.
À 15h [ouverture des portes à 14h] & à 20h [ouverture des portes à 19h] 10 .
Salle des fêtes Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est +33 6 16 92 25 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre à Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise