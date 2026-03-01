Théâtre à Plancy-l’Abbaye

Salle des fêtes Plancy-l’Abbaye Aube

Tarif : – – Eur

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Samedi 21 Mars 2026 à 15h et à 20h

‘Sortie de boite’ & ‘C’est pour détendre !’

Les Sarrybiens vous présentent ‘Sortie de boîte’ et ‘C’est pour détendre’.

Vous souhaitez participer à une action caritative, vous détendre en assistant à deux pièces de théâtre de boulevard et partager un bon moment. Venez en famille, avec vos amis ou vos voisins !

Buvette, croque-monsieur et crêpes sur place.

À 15h [ouverture des portes à 14h] & à 20h [ouverture des portes à 19h] 10 .

Salle des fêtes Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est +33 6 16 92 25 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre à Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise