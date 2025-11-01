Théâtre A plat les talons Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Compagnie Art de Dire

Avec humour, finesse et un soupçon de folie, la compagnie fait résonner les voix de celles et ceux que la vie bouscule. Dans cette pièce, Pénélope quadragénaire flamboyante voit sa vie basculer sous la pression sociale et professionnelle. Une comédie aussi mordante que tendre sur les fragilités humaines, le burn-out, la pression de la réussite et surtout la capacité de se relever. .

