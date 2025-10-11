Théâtre à Prendeignes L’Amour n’a pas d’âge Prendeignes

L’association Le Pilou a le plaisir de proposer une soirée avec le théâtre de l’Échappée belle pour le spectacle

Les personnes âgées ont-elles, elles aussi, le droit de s’aimer et d’avoir une sexualité ? D’avoir la folie en tête et du soleil au cœur ?

Après la solitude, une séparation ou la perte d’un conjoint, est-il possible de vibrer et de fredonner à nouveau des chansons d’amour au creux d’une épaule ? Ils s’appellent Georges, Marie, Philippe, Sophie… ils se retrouvent chaque semaine à La Dolce Vita, un dancing tenu par Luigi. Ils espèrent la rencontre, ils désirent, ils frissonnent.

Librement inspiré de témoignages réels, L’amour n’a pas d’âge donne à entendre la voix légère, parfois amère mais toujours touchante, de celles et ceux qui ont décidé de ne jamais se mettre en retraite de la vie.

Une belle soirée en perspective. .

salle d’animation Prendeignes 46270 Lot Occitanie +33 6 83 33 28 74

English :

The association Le Pilou is pleased to offer an evening with the Théâtre de l?Échappée belle for the show

Do older people also have the right to love and have sex? To have madness on their minds and sunshine in their hearts?

After loneliness, a separation or the loss of a spouse, is it possible to vibrate and hum love songs again in the hollow of a shoulder? Their names are Georges, Marie, Philippe, Sophie? they meet every week at La Dolce Vita, a dance hall run by Luigi

German :

Der Verein Le Pilou freut sich, einen Abend mit dem Theater L’Échappée Belle für die Aufführung von

Haben auch ältere Menschen das Recht, sich zu lieben und eine Sexualität zu haben? Die Verrücktheit im Kopf und die Sonne im Herzen zu haben?

Ist es möglich, nach Einsamkeit, Trennung oder Verlust des Ehepartners wieder Liebeslieder zu singen und an der Schulter zu summen? Sie heißen Georges, Marie, Philippe, Sophie ? und treffen sich jede Woche im La Dolce Vita, einem Tanzlokal von Luigi

Italiano :

L’associazione Le Pilou è lieta di offrire una serata con il Théâtre de l’Échappée belle per lo spettacolo

Anche gli anziani hanno il diritto di amare e fare sesso? Di avere la follia nella mente e il sole nel cuore?

Dopo un periodo di solitudine, una separazione o la perdita di un coniuge, è possibile essere di nuovo vivaci e canticchiare canzoni d’amore nell’incavo di una spalla? Si chiamano Georges, Marie, Philippe, Sophie e si incontrano ogni settimana a La Dolce Vita, una sala da ballo gestita da Luigi

Espanol :

La asociación Le Pilou se complace en ofrecer una velada con el Théâtre de l’Échappée belle para el espectáculo

¿También las personas mayores tienen derecho a amar y a tener relaciones sexuales? ¿A tener la locura en la cabeza y el sol en el corazón?

Tras un periodo de soledad, separación o pérdida del cónyuge, ¿es posible volver a vibrar y tararear canciones de amor en el hueco de un hombro? Se llaman Georges, Marie, Philippe, Sophie… y se reúnen cada semana en La Dolce Vita, una sala de baile regentada por Luigi

