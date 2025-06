Théâtre à Puy-l’Evêque: « L’amour n’a pas d’âge » – Salle des fêtes Puy-l’Évêque 22 juin 2025 16:00

Lot

Théâtre à Puy-l’Evêque: « L’amour n’a pas d’âge » Salle des fêtes Allée de la rivière Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Début : 2025-06-22 16:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Le Théâtre de l’Echappé Belle présente « L’amour n’a pas d’âge » le dimanche 22 juin à 16 h à Puy-l’Evêque.

Un hymne à la vie ils s’appellent Georges, Marie, Philippe, Sophie… ils se retrouvent chaque jeudi, chaque dimanche à la Dolce Vita, un dancing tenu par Luigi, ils espèrent la rencontre, ils désirent, ils frissonnent. Qu’ils soient sexagénaires ou septuagénaires et même un peu plus, qu’ils y viennent pour le seul plaisir de danser, pour boire un verre entre amis ou au contraire avec l’espoir d’y trouver le grand amour , toutes et tous, à travers leurs échanges ou leurs confidences, témoignent que, malgré les aléas de l’existence et le poids de la solitude, l’amour n’a pas d’âge et la vie vaut d’être vécue pleinement et de bout en bout.

A partir de 14 ans.

Salle des fêtes Allée de la rivière

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie culture@ccvlv.fr

English :

Théâtre de l?Echappé Belle presents « L’amour n’a pas d’âge » on Sunday June 22 at 4pm in Puy-l?Evêque.

A hymn to life: their names are Georges, Marie, Philippe, Sophie? they meet every Thursday and Sunday at La Dolce Vita, a dance hall run by Luigi, hoping to meet someone, longing to meet someone, shivering to meet someone. Whether they’re in their sixties, seventies or even a little older, whether they come for the sheer pleasure of dancing, to have a drink with friends or, on the contrary, with the hope of finding « true love », all of them, through their exchanges and confidences, bear witness to the fact that, despite the hazards of life and the weight of solitude, love has no age and life is worth living to the full, from start to finish.

Ages 14 and up.

German :

Das Théâtre de l’Echappé Belle führt « L’amour n’a pas d’âge » am Sonntag, den 22. Juni um 16 Uhr in Puy-l’Evêque auf.

Eine Hymne an das Leben: Sie heißen Georges, Marie, Philippe, Sophie… Sie treffen sich jeden Donnerstag und Sonntag im Dolce Vita, einem von Luigi geführten Tanzlokal, hoffen auf ein Treffen, sehnen sich danach, erschauern. Ob sie nun in ihren 60ern, 70ern oder sogar noch etwas älter sind, ob sie nur aus Spaß am Tanzen kommen, um mit Freunden etwas zu trinken oder im Gegenteil mit der Hoffnung, die « große Liebe » zu finden, sie alle bezeugen durch ihre Gespräche oder Vertraulichkeiten, dass die Liebe trotz der Wechselfälle des Lebens und der Last der Einsamkeit kein Alter kennt und das Leben es wert ist, voll und ganz gelebt zu werden.

Ab 14 Jahren.

Italiano :

Il Théâtre de l’Echappé Belle presenta « L’amour n’a pas d’âge » domenica 22 giugno alle 16 a Puy-l’Evêque.

Un inno alla vita: si chiamano Georges, Marie, Philippe, Sophie e si ritrovano tutti i giovedì e le domeniche alla Dolce Vita, una sala da ballo gestita da Luigi, sperando di incontrare qualcuno, desiderando di incontrare qualcuno, tremando per incontrare qualcuno. Che siano sessantenni, settantenni o anche un po’ più anziani, che vengano per il puro piacere di ballare, per bere qualcosa con gli amici o, al contrario, nella speranza di trovare il « vero amore », tutti loro, attraverso le loro conversazioni e confidenze, testimoniano che, nonostante gli alti e bassi della vita e il peso della solitudine, l’amore non ha limiti di età e che la vita vale la pena di essere vissuta fino in fondo, dall’inizio alla fine.

Dai 14 anni in su.

Espanol :

El Théâtre de l’Echappé Belle presenta « L’amour n’a pas d’âge » el domingo 22 de junio a las 16:00 horas en Puy-l’Evêque.

Un himno a la vida: se llaman Georges, Marie, Philippe, Sophie… se reúnen todos los jueves y domingos en La Dolce Vita, una sala de baile regentada por Luigi, esperando conocer a alguien, anhelando conocer a alguien, temblando por conocer a alguien. Ya sean sesentones, setentones o incluso un poco mayores, ya acudan por el mero placer de bailar, para tomar una copa con los amigos o, por el contrario, con la esperanza de encontrar el « amor verdadero », todos ellos, a través de sus conversaciones y confidencias, dan testimonio de que, a pesar de los altibajos de la vida y del peso de la soledad, el amor no tiene límite de edad y merece la pena vivir la vida plenamente, de principio a fin.

A partir de 14 años.

