Théâtre A qui la faute O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Au collège, Félix Roguier harcèle son ancienne petite amie Bertheline Flamand.



Les parents des deux jeunes se rencontrent dans un bar de quartier, le café des amis, pour tenter de régler ce litige avec civisme et intelligence….

At school, Félix Roguier is harassing his former girlfriend Bertheline Flamand.



The two young people’s parents meet in a neighborhood bar, the Café des Amis, to try to settle the dispute with civility and intelligence….

