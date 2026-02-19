Théâtre À qui la faute ? Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre À qui la faute ?

Mardi 3 mars 2026 de 20h à 21h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 44 EUR

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03 21:30:00

2026-03-03

Au collège, Félix Roguier harcèle son ancienne petite amie Bertheline Flamand. Les parents des deux jeunes se rencontrent dans un bar de quartier, le “café des amis“, pour tenter de régler ce litige avec civisme et intelligence.

Les couples semblent soucieux de faire preuve de tolérance et de modération, normal quand on est adulte. Ils veulent comprendre d’où vient cette soudaine violence, et ont-ils leur part de responsabilité ?



Malheureusement la discussion s’envenime, les masques tombent et la courtoisie de façade se noie dans un océan de mesquineries et de reproches… Le calme du début n’est plus qu’un lointain souvenir ! L’affaire des deux adolescents va servir de grand déballage aux parents prétendument ouverts d’esprit mais tout aussi vifs que leurs progénitures !

Finalement à qui la faute ?



TARIF DE 28.00 à 44.00 € Billetterie en ligne



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 par e-mail theatre@salondeprovence.fr sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h). .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

At school, Félix Roguier is harassing his former girlfriend Bertheline Flamand. The two young people’s parents meet in a neighborhood bar, the ?café des amis?, to try to settle the dispute in a civil and intelligent manner.

