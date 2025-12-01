Théâtre à Roumare Salle polyvalente Roumare

Théâtre à Roumare

Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare Seine-Maritime

Début : 2025-12-27 20:30:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Vous pourrez assister pendant les vacances de Noël à un vaudeville ensoleillé et irrésistible en Normandie Caux Vexin !

La commune de Roumare accueillera une pièce de théâtre nommée 29 degrés à l’ombre dans sa salle polyvalente communale.

Il s’agit d’une comédie en un acte d’Eugène Labiche, qui fut représentée pour la première fois à Paris au théâtre du Palais-Royal le 9 avril 1873. Cette fois, elle sera jouée par la compagnie rouennaise La Compagnie des Enfants Rêveurs .

Synopsis:

Quand la température monte, les esprits s’échauffent et les nerfs lâchent ! Monsieur Pomadour, bourgeois respectable, se retrouve pris au piège d’une journée où tout lui échappe. Entre une chaleur étouffante, une épouse soupçonneuse et un rival insistant, il tente tant bien que mal de garder son sang-froid. Mais les quiproquos s’accumulent, les portes claquent et les situations dérapent dans un tourbillon de malentendus et d’humour absurde.

Réservez vos places sur la billetterie en ligne dés que possible ! .

Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 46 15

