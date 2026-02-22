Théâtre à Saint Ciers de Canesse Salle des fêtes Saint-Ciers-de-Canesse

Théâtre à Saint Ciers de Canesse

Salle des fêtes 5 Le Bourg Saint-Ciers-de-Canesse Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le Club Rotary Nord Blayais met à l’honneur le théâtre avec la compagnies Sans Scène Fixe au profit des Espace Saquary lors d’une soirée conviviale et solidaire !

Au programme, deux pièces Konte2Faits et Don Kichuchote, Sancho pensa mais ne le diza pas ! .

Salle des fêtes 5 Le Bourg Saint-Ciers-de-Canesse 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 32 30 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre à Saint Ciers de Canesse

L’événement Théâtre à Saint Ciers de Canesse Saint-Ciers-de-Canesse a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Blaye