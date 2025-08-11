Théâtre à Saint-Cirq Lapopie: « Münchausen Où sont vos ailes mon ami ? » Saint-Cirq-Lapopie

lundi 11 août 2025.

Théâtre à Saint-Cirq Lapopie: « Münchausen Où sont vos ailes mon ami ? »

Place du Sombral Saint-Cirq-Lapopie Lot

Participation libre

Début : 2025-08-11 18:00:00

fin : 2025-08-14 19:00:00

2025-08-11 2025-08-13 2025-08-14

» Comment ? Le Baron de Münchhausen, dites-vous, aurait été aperçu dans la région ? Parbleu je n’en crois rien !

– Mais si, je vous assure, et il n’est pas seul ! Lui et son acolyte de toujours, le non moins fantasque Maître Pupille, arrivent par chez nous, leurs ailes immenses déployées et leurs cœurs offerts à notre portée.

Ils viennent à nous, débordant de vie, nous dire leurs aventures… » .

Place du Sombral Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie mairiestcirqlapopie@wanadoo.fr

English :

« How? You say that Baron Münchhausen has been spotted in the region? By Jove, I don’t believe it!

– Yes, I do, and he’s not alone! He and his long-time sidekick, the no less whimsical Maître Pupille, are coming our way, their immense wings spread and their hearts offered up for us to see

German :

» Wie? Der Baron von Münchhausen, sagen Sie, sei in der Gegend gesichtet worden? Das glaube ich nicht!

– Doch, ich versichere es Ihnen, und er ist nicht allein! Er und sein langjähriger Sidekick, der nicht minder fantasievolle Meister Pupille, kommen mit ausgebreiteten Flügeln zu uns und bieten uns ihre Herzen an

Italiano :

« Come? Dite che il barone Münchhausen è stato avvistato nella regione? Per Giove, non ci credo!

– Sì, è vero, e non è solo! Lui e il suo compagno di sempre, il non meno stravagante Maître Pupille, stanno venendo verso di noi, con le loro enormi ali spiegate e i loro cuori offerti alla nostra vista

Espanol :

« ¿Cómo? ¿Dice que el barón Münchhausen ha sido visto en la región? ¡Por Dios, no puedo creerlo!

– ¡Sí, lo creo, y no está solo! Él y su compinche de siempre, el no menos caprichoso Maître Pupille, vienen hacia nosotros, con sus enormes alas desplegadas y sus corazones ofrecidos para que los veamos

