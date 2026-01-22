Théâtre à Saint-Maurice Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine
Théâtre à Saint-Maurice Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine samedi 7 février 2026.
Théâtre à Saint-Maurice
Salle des Fêtes 2 Place de la Mairie Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
La troupe des Arnaçois présente sketchs, farces, comédies et saynètes.
Entrée adulte: 5€
Enfants de 5 à 12 ans: 3€ .
Salle des Fêtes 2 Place de la Mairie Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 15 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre à Saint-Maurice
L’événement Théâtre à Saint-Maurice Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Pays Sostranien