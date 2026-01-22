Théâtre à Saint-Maurice Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine

Théâtre à Saint-Maurice

Salle des Fêtes 2 Place de la Mairie Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La troupe des Arnaçois présente sketchs, farces, comédies et saynètes.

Entrée adulte: 5€

Enfants de 5 à 12 ans: 3€ .

Salle des Fêtes 2 Place de la Mairie Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 15 27

