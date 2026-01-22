Théâtre à Saint-Maurice Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine

Théâtre à Saint-Maurice Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine samedi 7 février 2026.

Salle des Fêtes 2 Place de la Mairie Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Début : 2026-02-07
La troupe des Arnaçois présente sketchs, farces, comédies et saynètes.
Entrée adulte: 5€
Enfants de 5 à 12 ans: 3€   .

Salle des Fêtes 2 Place de la Mairie Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 15 27 

