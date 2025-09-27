Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible » Sainte-Nathalène
Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible » Sainte-Nathalène samedi 27 septembre 2025.
Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible »
Eglise Sainte-Nathalène Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Théâtre récit « Grand Jeu à bord de l’Impossible ».
Roman d’aventures et d’alpinisme, pphilosophique et poétique, cocasse et étrange, « Le Mont Analogue » invite au voyage, avec passion et humour. Un groupe d’aventuriers de la pensée, de professions diverses, partent à la recherche de la Montagne dont le sommet est invisible et qui est la voie reliant la Terre et le Ciel. .
Eglise Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 15 36 monicadubost24@gmail.com
English : Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible »
German : Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible »
Italiano :
Espanol : Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible »
L’événement Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible » Sainte-Nathalène a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir