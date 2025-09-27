Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible » Sainte-Nathalène

Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible » Sainte-Nathalène samedi 27 septembre 2025.

Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible »

Eglise Sainte-Nathalène Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Théâtre récit « Grand Jeu à bord de l’Impossible ».

Roman d’aventures et d’alpinisme, pphilosophique et poétique, cocasse et étrange, « Le Mont Analogue » invite au voyage, avec passion et humour. Un groupe d’aventuriers de la pensée, de professions diverses, partent à la recherche de la Montagne dont le sommet est invisible et qui est la voie reliant la Terre et le Ciel. .

Eglise Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 15 36 monicadubost24@gmail.com

English : Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible »

German : Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible »

Italiano :

Espanol : Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible »

L’événement Théâtre à Sainte Nathalène « Voyage à bord de l’impossible » Sainte-Nathalène a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir