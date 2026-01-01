Théâtre à table Yutz
Théâtre à table Yutz vendredi 23 janvier 2026.
Théâtre à table
Rue de la Pépinière Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:30:00
Soirée spectacle conviviale autour de mignardises et boissons servies à table.
Le public pourra grignoter des petites bouchées préparées par l’atelier cuisine de la MJC.
C’est l’occasion de partager une soirée entre amis et amateurs de théâtre.
Surprises théâtrales à grignoter
Sur réservation.Tout public
Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com
English :
A convivial evening of entertainment with mignardises and drinks served at the table.
Audiences can nibble on morsels prepared by the MJC?s cooking workshop.
It’s an opportunity to share an evening with friends and theater lovers.
Theatre surprises to nibble on
Reservations required.
