Théâtre à table

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Soirée spectacle conviviale autour de mignardises et boissons servies à table.

Le public pourra grignoter des petites bouchées préparées par l’atelier cuisine de la MJC.

C’est l’occasion de partager une soirée entre amis et amateurs de théâtre.

Surprises théâtrales à grignoter

Sur réservation.Tout public

10 .

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A convivial evening of entertainment with mignardises and drinks served at the table.

Audiences can nibble on morsels prepared by the MJC?s cooking workshop.

It’s an opportunity to share an evening with friends and theater lovers.

Theatre surprises to nibble on

Reservations required.

L’événement Théâtre à table Yutz a été mis à jour le 2026-01-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME