Théâtre A te regarder ils s’habitueront Le Coq en Pâte Lacommande

Le Coq en Pâte 6 chemin de St Jacques Lacommande Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
De Julie Vivona et Cliff Paillé.
Julie est comme elle est, et elle va vous en parler. Un parcours de vie atypique ; entre autodérision, ironie, réflexion et poésie.
1h15 d’humour et de pétillance dont on ressort avec une furieuse envie de vivre ! .
Le Coq en Pâte 6 chemin de St Jacques Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 65 78 52
