Théâtre A te regarder ils s’habitueront Le Coq en Pâte Lacommande

Théâtre A te regarder ils s’habitueront

Le Coq en Pâte 6 chemin de St Jacques Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

De Julie Vivona et Cliff Paillé.

Julie est comme elle est, et elle va vous en parler. Un parcours de vie atypique ; entre autodérision, ironie, réflexion et poésie.

1h15 d’humour et de pétillance dont on ressort avec une furieuse envie de vivre ! .

Le Coq en Pâte 6 chemin de St Jacques Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 65 78 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre A te regarder ils s’habitueront

L’événement Théâtre A te regarder ils s’habitueront Lacommande a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Coeur de Béarn