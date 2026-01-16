THÉÂTRE À THURÉ Rire garanti ! salle polyvalente Thuré Thuré

THÉÂTRE À THURÉ Rire garanti !

Thuré Vienne

Besoin d’une dose de bonne humeur ? Le Comité de jumelage de Thuré vous invite à une représentation exceptionnelle de la pièce d’Anthony Michineau

✨ HIER ENCORE… J’ÉTAIS UN HOMME ✨ interprétée par la troupe Les Têtes à Claque d’Antogny le Tillac.

Une comédie moderne et pleine de rebondissements qui va vous faire oublier la grisaille hivernale ! ☁️➡️☀️

QUAND ? Dimanche 15 février 2026 À QUELLE HEURE ? 15h00 OÙ ? Salle des fêtes de Thuré

________________________________________

️ INFOS PRATIQUES

• Tarif 10 € l’entrée.

• Réservations 06.64.45.81.48

Ne tardez pas à réserver vos places pour partager ce moment de convivialité en famille ou entre amis. Il fait bon vivre (et rire) à Thuré !

Partagez l’info et taguez vos amis en commentaire pour organiser votre sortie ! .

salle polyvalente Thuré rue du vieux palais thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 45 81 48

