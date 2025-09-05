Théâtre À tire d’elle TST Saint-Pol-de-Léon
Théâtre À tire d’elle TST Saint-Pol-de-Léon vendredi 3 avril 2026.
Théâtre À tire d’elle
TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 21:40:00
Date(s) :
2026-04-03
Par la Compagnie Les Sincères.
Adrienne Bolland ou les ailes de l’audace.
Découvrez Adrienne Bolland, la première femme à avoir traversé la Cordillère des Andes en avion au début du 20e siècle. Cette casse-cou, libre et engagée, a défié toutes les lois, qu’elles soient physiques ou morales. Record de loopings, meetings aériens, résistance… Sa vie fut une succession de combats. Ce spectacle, fidèle à sa personnalité fantasque, insolente et pleine d’humour, vous embarquera pour une incroyable traversée. Accrochez vos ceintures !
Tout public.
Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. .
TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52
