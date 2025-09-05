Théâtre À tire d’elle TST Saint-Pol-de-Léon

Par la Compagnie Les Sincères.

Adrienne Bolland ou les ailes de l’audace.

Découvrez Adrienne Bolland, la première femme à avoir traversé la Cordillère des Andes en avion au début du 20e siècle. Cette casse-cou, libre et engagée, a défié toutes les lois, qu’elles soient physiques ou morales. Record de loopings, meetings aériens, résistance… Sa vie fut une succession de combats. Ce spectacle, fidèle à sa personnalité fantasque, insolente et pleine d’humour, vous embarquera pour une incroyable traversée. Accrochez vos ceintures !

Tout public.

