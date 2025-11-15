Théâtre à Trespoux-Rassiels: « Ça » Trespoux-Rassiels

3200 route des vignes Trespoux-Rassiels Lot

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-11-15 20:30:00

2025-11-15 2025-11-16

Fidèle à sa mission de permettre la rencontre du monde professionnel avec les pratiques amateurs, le théâtre école Comédie & Caractères présente en première création son nouveau spectacle pour la saison 2025, une comédie atypique et décalée où des acteurs débridés se lâchent pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Le spectacle sera suivi, pour ceux qui le désirent, d’un échange avec les acteurs et le metteur en scène afin de prolonger le plaisir de la rencontre.

Comédie & Caractères est particulièrement heureux de contribuer à la valorisation du territoire lotois par son engagement culturel s’inscrivant dans la tradition de l’éducation populaire, permettant ainsi au public de créer un lien sensible entre le théâtre, le milieu professionnel et amateur.

L'équipe du théâtre fait le maximum pour commencer le spectacle à l'heure. Les places ne sont pas numérotées. Nous vous recommandons d'arriver une demi-heure minimum avant le début du spectacle.

Le théâtre est vivant, et il n’attend que vous.

Interview imaginaire

– C’est quoi votre prochain spectacle ?

– ÇA !

– ÇA… c’est à dire ?

– C’est juste ÇA !

– Désolé je ne comprends pas.

– Le mieux, c’est que vous veniez voir… .

3200 route des vignes Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 6 37 95 03 75 comedie.et.caracteres@gmail.com

English :

True to its mission of bringing together the professional world and amateur theatre, the Comédie & Caractères theater school is premiering its new show for the 2025 season, an atypical, offbeat comedy in which unbridled actors let loose to the delight of the audience.

For those who wish, the show will be followed by a discussion with the actors and director to prolong the pleasure of the encounter.

Comédie & Caractères is particularly pleased to contribute to the development of the Lot region through its cultural commitment in the tradition of popular education, enabling audiences to create a sensitive link between theater, the professional and amateur sectors.

The theater team does its utmost to start the show on time

German :

Getreu seiner Mission, die Begegnung der Berufswelt mit den Amateurpraktiken zu ermöglichen, präsentiert das Schultheater Comédie & Caractères als Uraufführung sein neues Stück für die Spielzeit 2025. Es handelt sich um eine atypische und schräge Komödie, in der ungezügelte Schauspieler zur Freude der Zuschauer die Sau rauslassen.

Wer möchte, kann sich im Anschluss an die Vorstellung mit den Schauspielern und dem Regisseur austauschen, um das Vergnügen der Begegnung zu verlängern.

Comédie & Caractères freut sich besonders, durch ihr kulturelles Engagement in der Tradition der Volksbildung zur Aufwertung der Region Lot beizutragen und dem Publikum die Möglichkeit zu geben, eine sensible Verbindung zwischen dem Theater, dem Profi- und dem Amateurbereich herzustellen.

Das Theaterteam bemüht sich, die Aufführung pünktlich zu beginnen

Italiano :

Fedele alla sua missione di avvicinare il mondo professionale e il teatro amatoriale, la scuola di teatro Comédie & Caractères presenta in anteprima il suo nuovo spettacolo per la stagione 2025, una commedia atipica e anticonformista in cui attori scatenati si scatenano per la gioia del pubblico.

Per chi lo desidera, lo spettacolo sarà seguito da un dibattito con gli attori e il regista per prolungare il piacere dell’incontro.

Comédie & Caractères è particolarmente lieta di contribuire allo sviluppo della regione del Lot attraverso il suo impegno culturale nella tradizione dell’educazione popolare, permettendo al pubblico di creare un legame sensibile tra il teatro e il mondo professionale e amatoriale.

L’équipe del teatro farà il possibile per garantire che lo spettacolo inizi in orario

Espanol :

Fiel a su misión de acercar el mundo profesional y el teatro aficionado, la escuela de teatro Comédie & Caractères estrena su nuevo espectáculo para la temporada 2025, una comedia atípica y desenfrenada en la que los actores se sueltan para deleite del público.

Para aquellos que lo deseen, el espectáculo irá seguido de un coloquio con los actores y el director para prolongar el placer del encuentro.

Comédie & Caractères se complace especialmente en contribuir al desarrollo de la región del Lot a través de su compromiso cultural en la tradición de la educación popular, permitiendo al público crear un vínculo sensible entre el teatro y los mundos profesional y aficionado.

El equipo del teatro hará todo lo posible para que el espectáculo comience puntualmente

